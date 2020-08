Mbappé dalla panchina e in campo solo se necessario. Queste le ultime dal ritiro del Paris Saint-Germain a Lisbona. Il giovane talento francese si era fatto male lo scorso 25 luglio, per colpa di un’entrataccia durante la finale di Coppa di Francia col St. Etienne. “Distorsione alla caviglia destra con una significativa lesione del compartimento laterale esterno": recupero non meno di 3 settimane. E invece Mbappé ha fatto un mezzo miracolo e la sua presenza in panchina avrebbe quasi del clamoroso. Il giocatore non è pronto, ma stringerà i denti; anche se fonti del suo clan fanno sapere che non ha voluto sottoporsi a infiltrazioni antidolorifiche per essere in campo dal primo minuto.