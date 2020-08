Accoglienza speciale per l'Atalanta, rientrata nel pomeriggio a Bergamo dopo la sconfitta per 2-1 contro il PSG nei quarti di finale di Champions. Circa duecento tifosi si sono trovati all'aeroporto di Orio al Serio per inneggiare i ragazzi di mister Gasperini, che hanno sfiorato una storica impresa contro Neymar e compagni

GLI HIGHLIGHTS DI ATALANTA-PSG