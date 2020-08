Si gioca allo stadio José Alvalade di Lisbona il secondo quarto di finale di Champions League. La rivelazione Lipsia va a caccia della prima semifinale della sua storia in questa competizione. L'Atletico, dopo aver eliminato i campioni in carica del Liverpool, vuole andare fino in fondo. Nagelsmann preferisce Poulsen a Schick, Simeone lascia in panchina Morata e Joao Felix. Diretta Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 21