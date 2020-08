Barcellona-Bayern, dove vedere la partita in tv

Barcellona e Bayern Monaco si sfidano per i quarti di finale di Champions League, in palio un posto in semifinale contro la vincente di Manchester City-Lione: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo aver eliminato Napoli e Chelsea agli ottavi di finale, Barcellona e Bayern Monaco sono pronte a iniziare la loro Final Eight. Dieci Champions League in totale (cinque a testa), di fronte due grandi club del calcio mondiale per quello che, probabilmente, è il quarto di finale più equilibrato. La squadra blaugrana, dopo aver perso la Liga, punta a tornare sul tetto d'Europa a cinque anni di distanza dall'ultima volta. Il Bayern Monaco, invece, non trionfa in Europa dal 2013 e insegue il 'Triplete' dopo aver vinto Bundesliga e Coppa di Germania. Questa sfida mette in palio un posto in semifinale contro la vincente di Manchester City-Lione.