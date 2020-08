Champions League, calendario e orari dei quarti

Tutti in campo a Lisbona. Si parte questa sera con Atalanta-Psg. Giovedì 13 si prosegue con Lipsia-Atletico Madrid, poi il 14 sarà Barcellona-Bayern Monaco. A Ferragosto di fronte Manchester City e Lione. In palio quattro posti in semifinale. Partite in diretta Su Sky: ecco come vederle CHAMPIONS LEAGUE, IL TABELLONE DEI QUARTI

Archiviati gli ottavi mancanti con i verdetti dello scorso weekend, la Champions League torna in campo con le sfide dei quarti di finale. Tutti in campo a Lisbona nella Final Eight. Nell'arco di quattro giorni saranno giocate altrettante partite. Si parte questa sera con Atalanta-Psg allo stadio Da Luz: i nerazzurri di Gasperini arrivano alla gara dopo aver eliminato il Valencia, mentre per Neymar e compagni sarà la terza gara ufficiale ngli ultimi cinque mesi, dopo la sospensione definitiva della Ligue 1 e le finali di Coppa di Lega e Coppa di Francia. Sempre al Da Luz, 24 ore dopo, scenderanno in campo Lipsia e Atletico Madrid: il club spagnolo deve fare i conti con le positività al Covid-19 di Correa e Vrsaljko, che non hanno pregiudicato la disputa della gara. Secondi nel girone, i colchoneros di Simeone hanno eliminato agli ottavi i campioni d'Europa uscenti del Liverpool e sfideranno per la prima volta nella loro storia i tedeschi, che hanno superato nel turno precedente il Tottenham: la vincente affronterà in semifinale il 18 agosto una tra Atalanta e Psg.

Stesso stadio, protagonisti diversi nella gara del venerdì sera: Leo Messi e Robert Lewandowski guidano Barcellona e Bayern Monaco nella sfida più blasonata dei quarti di finale. I blaugrana ci arrivano dopo aver superato il Napoli al Camp Nou nel ritorno degli ottavi, i bavaresi dopo il 4-1 sul Chelsea che ha ribadito il 3-0 di cinque mesi prima a Stamford Bridge. Chi passa al turno successivo affronta la vincente di Manchester City-Lione, in programma alle 21 nel giorno di Ferragosto: sfida speciale per Guardiola. L'allenatore spagnolo dopo aver superato il turno in tutte le sue prime sette partecipazioni ai quarti di finale di Champions League con Barcellona e Bayern Monaco, è stato eliminato nelle due più recenti, entrambe con il City (17/18 e 18/19). Pep punta a raggiungere la sua ottava semifinale, eguagliando il record detenuto da José Mourinho. In caso di passaggio del turno, incrocerebbe il 19 agosto proprio una delle sue due ex squadre.