Piqué: "Abbiamo toccato il fondo, serve cambiare"

Una notte da incubo, la peggiore di sempre nella storia del Barcellona in Champions League. " La fine di un ciclo? Non lo so, faccio fatica a definire quello che è successo", Gerard Piqué ha commentato l'incredibile 2-8 incassato per mano del Bayern . "So che abbiamo toccato il fondo e dobbiamo cambiare sotto ogni punto di vista". Una rivoluzione che, secondo la bandiera blaugrana (oltre 500 presenze dal 2008), dovrà andare ben oltre giocatori e allenatore.

"Nessuno è imprescindibile, nemmeno io"

"Siamo arrivati a un punto in cui non stiamo facendo un cammino preciso: i risultati lo dimostrano, lo si vede da qualche anno indipendentemente da chi c'è in campo o in panchina". E ancora: "Si vede che in Europa non riusciamo a competere, anche in Liga stiamo facendo fatica: questa è la verità dura e cruda. Siamo arrivati a un punto in cui non c'è più molto da fare. La prestazione di oggi è inaccettabile per il Barcellona". È il momento di riflettere: "Il club ha bisogno di cambiamenti", chiude Piqué. "Servono forze fresche. Sarò il primo ad andarmene se serve. Lo ripeto, abbiamo toccato il fondo".