Altra impresa per l'allenatore francese, che elimina il City e vola in semifinale: "Provo una gioia immensa. Ho un preparatore italiano (Paolo Rongoni), per questo non avevo dubbi sulla condizione atletica della squadra". Adesso il Bayern: "Non c'è due senza tre..."

Sorride Rudi Garcia, perché sa di averla fatta grossa. Dopo aver eliminato la Juventus, il suo Lione fa un'altra impresa piegando il Manchester City per 3-1 e volando così in semifinale. Una Champions magica quella dei francesi, che adesso non si vogliono più fermare: "Io unico allenatore non tedesco fra le prime quattro? Mio padre mi ha dato questo nome perché lui seguiva il ciclismo e c'era un grande campione tedesco che si chiamava Rudi Altig. Per questo è normale che abbia vinto stasera, era scritto nelle stelle (ride ndr)". Rudi Garcia resta dunque a Lisbona, dove potrà continuare ad inseguire il suo sogno: "Sono fiero dei miei ragazzi, provo un sentimento di gioia intensa. Quando vedo i calciatori così contenti nello spogliatoio dopo la partita, sono felice".