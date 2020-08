Altra delusione europea per il Manchester City, che esce ai quarti di finale di Champions per la terza stagione consecutiva. Il Lione fa l'impresa e gli inglesi devono così salutare Lisbona: "Un giorno supereremo anche questo scoglio dei quarti - commenta con un sorriso amaro Pep Guardiola nel post partita - per 20-25 minuti abbiamo faticato a trovare i nostri spazi per attaccare, poi a fine primo tempo stavamo meglio. Ma in questo tipo di competizioni devi essere perfetto e non lo siamo stati". Niente polemiche, nemmeno sul secondo gol del Lione, con il Var che ha ritenuto non decisiva per il proseguo dell'azione la posizione irregolare di Ekambi: "Non voglio parlare degli arbitri, soprattutto in queste circostanze. Altrimenti sembra che mi lamenti o che voglia trovare delle scuse. Avevo la sensazione che fossimo incedibilmente pronti per arrivare fino in fondo, ma abbiamo fatto degli errori nei momenti chiave soprattutto quando stavamo attaccando".