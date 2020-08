86' di Manchester City-Lione: la squadra di Guardiola ha tra i piedi la possibilità di pareggiare i conti contro i francesi. Il 2-2 sembra a portata di mano ma Sterling spedisce alto, a porta vuota. Pochi istanti dopo arriverà il 3-1 di Dembelé che chiuderà la partita. Pep Guardiola si dispera, nel post-partita dirà: "In un torneo come questo parliamo di errori cruciali". (Guarda il video in copertina)

MANCHESTER CITY-LIONE: GUARDA GLI HIGHLIGHTS