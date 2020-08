Champions, calendario e orari delle semifinali

Torna in campo la Champions, con le due semifinali fra Lipsia-Psg (in campo martedì 18 alle 21) e Lione-Bayern Monaco (di scena mercoledì 19, alla stessa ora). L'obiettivo è la finalissima in programma domenica 23 agosto

Adesso ci siamo, la Champions è pronta a vivere il suo momento clou. Sono rimaste quattro squadre a giocarsi la coppa. Lisbona come teatro comune, la finale del 23 agosto come unico obiettivo. Si comincia martedì 18 agosto con Psg-Lipsia. Una "grande" contro una squadra che lo è diventata in pochissimo tempo. I francesi fin qui hanno eliminato Borussia Dortmund e Atalanta, mentre i tedeschi hanno avuto la meglio su Tottenham e Atletico Madrid. Si tratta del primo match ufficiale fra le due squadre. Entrambe mirano a conquistare la loro prima finale di Champions League. Il Lipsia sarebbe il settimo club tedesco a raggiungerla (dietro solo all’Inghilterra per formazioni approdate all’ultimo atto), mentre il PSG sarebbe il primo francese a riuscirci dal Monaco nel 2003/04. A 33 anni l’allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann potrebbe diventare il più giovane tecnico a raggiungere una finale di Champions League battendo il record di Didier Deschamps, che ci riuscì nel 2004 col Monaco, quando ne aveva 35.

Mercoledì 19 allo stadio Da Luz di Lisbona sarà tempo dell'altra semifinale. Il Bayern Monaco, reduce dallo storico 8-2 al Barcellona, affronterà la sorpresa Lione, capace di eliminare Juventus e Manchester City. Sarà la 12esima semifinale di Champions League per i tedeschi; solo il Real Madrid (13) ha raggiunto questa fase della competizione in più occasioni. Piccola maledizione tuttavia: il Bayern non è riuscito ad approdare alla finale in nessuna delle ultime quattro semifinali disputate, ovvero da quando vinse la competizione nel 2012/13. Occhio poi a Houssem Aouar, dato che il centrocampista del Lione ha servito sette assist in 14 presenze in Champions League; dalla stagione del suo debutto nella competizione (2018/19), solo Kylian Mbappè (10) e Riyad Mahrez (otto) hanno fornito più passaggi vincenti.