PSG-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Pochi dubbi per Tuchel e Flick. Nel Paris Saint-Germain si attende di conoscere le condizioni di Verratti: in alternativa, pronto Paredes. Nel Bayern invece l’unico ballottaggio è quello tra Perisic e Coman nel ruolo di esterno sinistro d’attacco

PSG, per Tuchel dubbio Verratti

Per la finale di Champions League, Thomas Tuchel ritrova Keylor Navas in porta dopo il problema alla coscia che lo aveva tenuto fuori nella semifinale contro il Lipsia. Davanti a lui si schiererà la linea a quattro composta da Kehrer e Bernat sugli esterni, con Thiago Silva e Kimpembé nel mezzo. A centrocampo sicuri Marquinhos ed Herrera, mentre è in dubbio Verratti: al suo posto pronto Paredes. In avanti tutta la classe di Neymar, Mbappé e Di Maria.

PSG (4-3-3) probabile formazione: Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembé, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Tuchel.