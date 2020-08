Al Da Luz di Lisbona va in scena l'ultimo atto della competizione: il Paris Saint Germain, alla prima finale di Champions, sfida il Bayern Monaco. Flick lascia in panchina Perisic e si affida a Coman nel tridente alle spalle di Lewandowski. Tuchel ritrova Keylor Navas tra i pali e conferma il trio Di Maria-Mbappé-Neymar. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football alle 21