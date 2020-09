L'Uuefa ha dato l'ok per l'utilizzo del Gewiss Stadium in occasione delle gare di Champions League dell'Atalanta. Dopo aver giocato per un anno a San Siro, i nerazzurri possono ritornare a Bergamo anche per gli impegni europei

La città di Bergamo può esultare e, dopo una lunga attesa, potrà finalmente sentir suonare la musica della Champions League. L'Atalanta, infatti, ha ottenuto l'autorizzazione per l'utilizzo del Gewiss Stadium anche per le partite europee. L'Uefa ha fatto un lungo sopralluogo per valutare i lavori svolti per il rifacimento dell'impianto e ha promosso la struttura, dando l'ok definitivo per la disputa delle gare di Champions League a Bergamo. La squadra di Gian Piero Gasperini, nella scorsa stagione, aveva giocato a San Siro le partite europee, arrivando fino alla Final Eight di Lisbona, conclusa ai quarti di finale con l'eliminazione subita dal PSG.