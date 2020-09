Biennale da 6 milioni più bonus a stagione per il calciatore e 15 milioni all'Atalanta per il cartellino: il numero 10 nerazzurro è tentato dalla proposta. Entro il weekend i dirigenti del club arabo saranno in Italia per provare a convincerlo

Una proposta concreta, ricca, che arriva dagli Emirati Arabi e che fa tentennare il Papu Gomez mettendo a rischio la sua permanenza a Bergamo. L’Al Nassr, club allenato in passato anche da Cesare Prandelli, ha infatti presentato un’offerta molto importante per provare a convincere il numero dieci dell’Atalanta a lasciare l’Italia: sul tavolo un biennale da 6 milioni di euro più bonus a stagione, per acquistare il cartellino invece proposti 15 milioni di euro alla società del presidente Percassi. Secondo quanto filtra dall’ambiente Atalanta nessuna decisione da parte del Papu Gomez è ancora stata presa, ma i tifosi nerazzurri sono con il fiato sospeso in attesa di capire quale sarà il futuro dell’argentino che è legato all’Atalanta da un contratto fino al 2022.