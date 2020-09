Comincia male, malissimo, la nuova avventura di Jorge Jesus sulla panchina del Benfica. L'allenatore portoghese, dopo aver vinto tutto con il Flamengo e un calciomercato di assoluto livello, deve già salutare la Champions League. Niente da fare nel terzo turno preliminare contro il Paok, che a Salonicco trionfa per 2-1 grazie alle reti di Giannoulis al 63’, con deviazione di Vertonghen, e di Andrija Zivkovic, ex di turno, al 75. Rafa Silva ha provato a riaprire i conti all'ultimo con un gol al 94', ma ormai era troppo tardi. Festeggia dunque l'ex Torino e Napoli El Kaddouri, schierato dal 1' fra i greci. Ora il Paok sfiderà i russi del Krasnodar al turno finale. Sfida tra due squadre rivelazione (in campo il 23 e il 29 settembre).