Playoff Champions, ok Salisburgo e Krasnodar

Nell'andata del playoff di Champions League valevole per la qualificazione alla fase a gironi, il Salisburgo vince a Tel Aviv 2-1 contro il Maccabi e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. Il Paok perde in Russia contro il Krasnodar 2-1 ma mantiene ancora intatte le chance di ribaltare la situazione. In bilico il passaggio tra Slavia Praga e Midtjylland che hanno impattato 0-0 in Repubblica Ceca

KRASNODAR-PAOK SALONICCO 2-1 33' Pelkas (P), 39' Claesson (M), 70' Cabella (M) I russi del Krasnodar battono il Paok Salonicco nell'andata dei playoff di Champions League e sognano la qualificazione alla fase a gironi. Eppure erano stati gli ospiti ad avere la chance per indirizzare in maniera significativa la partita ma Pelkas al 7' ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe potuto portare in vantaggio i greci. Tuttavia la squadra di Abel Ferreira era riuscita a trovare il gol dell'1-0 grazie proprio a Pelkas abile a riscattarsi dopo l'errore dal dischetto. Il vantaggio degli ospiti, però, è durato soltanto 6' minuti quando Claesson ha trasformato, a sua volta, un calcio di rigore. Nella ripresa l'equilibrio l'ha fatta da padrone fino a q uando Cabella, al 70', ha portato in vantaggio i suoi. Finale concitato e anche ricco di ammonizioni. La spunta la squadra di Musayev anche se le chance di passaggio del turno restano comunque intatte anche per il Paok.

MACCABI TEL AVIV-SALISBURGO 1-2 9' Biton (M), 49' rig. Szoboszalai (S), 57' Okugawa (S) Bel successo per gli austriaci in Israele e passaggio del turno se non ipotecato ma decisamente a favore della squadra di Marsch. Partono subito forte i padroni di casa che già al 9' sono avanti con Biton. Il Maccabi sembra in controllo per gran parte del primo tempo e chiude i primi 45' con il risultato di 1-0. Nella ripresa il Salisburgo accelera e trova il pari grazie a un rigore trasformato da Szoboszalai. L'inerzia della partita cambia e gli austriaci si fanno più arrembanti e pericolosi. I tentativi della squadra di Marsh vengono concretizzati dalla rete di Okugawa che segna il gol del 2-1. Il Maccabi prova a rimetterla in piedi ma il Salisburgo è abile a difendere un risultato importantissimo in vista del ritorno in Austria.