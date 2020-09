Prosegue la corsa al tabellone principale di Champions League, campagna di qualificazione arrivata fino ai playoff. Gare d’andata inaugurate martedì sera, incontri che hanno premiato nel primo atto Krasnodar (2-1 al Paok) e Salisburgo (2-1 sul campo del Maccabi Tel Aviv) fino allo 0-0 tra Slavia Praga e Midtjylland. Reti che non sono mancate nei tre match di mercoledì a partire dal 2-1 della DInamo Kiev, colpo in trasferta a Gent propiziato dal vantaggio di Supryaga: un guizzo osservato con particolare attenzione dal Bologna, squadra che insegue il 20enne attaccante ucraino. Addirittura 6 i gol segnati in Molde-Ferencvaros, pazzo 3-3 che registra la rimonta dei norvegesi (sotto 2-0 ad inizio ripresa) ma agguantati dagli ungheresi di Rebrov con un rigore all'87'. Chi non sbaglia è invece l'Olympiacos, vittorioso 2-0 in casa contro i ciprioti dell'Omonia Nicosia: pesano le firme di Valbuena (rigore) ed El Arabi. Si torna in campo il 29 e 30 settembre per i decisivi incontri di ritorno.