Dinamo Kiev, Olympiacos e Ferencvaros (guarda i gol della serata). Altre tre squadre guadagnano i gironi della prossima Champions, a due giorni dal sorteggio di Ginevra. Tutto facile per la Dinamo guidata da un maestro della panchina come Mircea Lucescu. Dopo il successo di misura 2-1 in Belgio, contro il Gent arriva un'altra vittoria, ancora più netta e col risultato chiuso ampiamente già dal primo tempo. Buyalskiy apre le marcature con un meraviglioso colpo di tacco sull'assist del talentino classe 2000 Supryaha. Poi tre rigori, due segnati (da De Pena e Gerson Rodrigues) e uno tolto dal Var. 3-0 il risultato finale, e la Dinamo torna così ai gironi di Champions quattro anni dopo l'ultima volta.

Sono invece due 0-0 a decidere le altre due squadre qualificate della serata. Storico successo (in realtà maturato grazie al 3-3 esterno dell'andata) per il Ferencvaros, che torna ai gironi di Champions come non accadeva dalla lontana stagione 1995-96. Tutto semplice anche per i greci dell'Olympiacos che si erano già assicurati il pass qualificazione vincendo 2-0 in casa all'andata contro l'Omonia Nicosia. Nessun gol e ingresso nell'urna di Ginevra anche per loro. Restano ora soltanto tre le squadre che completeranno il quadro del sorteggio: Salisburgo-Maccabi Tel Aviv, Midtjylland-Slavia Praga e PAOK-Krasnodar gli ultimi playoff da giocare (in programma mercoledì 30 settembre alle 21, diretta gol su Sky Sport Football)