Sorteggi Champions League, le fasce per i gironi

COME FUNZIONANO - Il regolamento Uefa prevede che le squadre vengano suddivise in quattro fasce distinte per formare i vari gruppi durante il sorteggio. La prima è formata dai campioni in carica della Champions, dalla vincitrice dell'Europa League e dalle vincitrici del campionato nelle sei nazioni con il ranking Uefa più alto. Essendo il Bayern (vincitore della Champions) già in prima fascia poiché anche campione nazionale, subentra nel primo lotto la vincitrice del campionato del settimo posto del ranking Uefa per nazioni (la Russia)

Giovedì il sorteggio di Champions League: la guida