Alle 12.00 il sorteggio degli ottavi di Champions League. Atalanta, Juventus e Lazio conosceranno i loro avversari per le sfide in programma tra il 16 febbraio e il 17 marzo. Dalle 12.00 segui la diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football e in streaming su skysport.it

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE