Atalanta, Champions al Gewiss Stadium: è ufficiale

È ufficialmente arrivata l'autorizzazione dell'UEFA per l'utilizzo del Gewiss Stadium per le partite di Champions League. L'Atalanta, dunque, giocherà a Bergamo anche le partire europee

Ora è ufficiale: il Gewiss Stadium di Bergamo ha ottenuto l'autorizzazione per ospitare le gare di Champions League. L'Atalanta, quindi, potrà giocare a Bergamo tutte le gare della stagione 2020/2021, anche quelle europee. L'UEFA, a inizio settembre, ha fatto un lungo sopralluogo nell'impianto, dando l'ok per il suo utilizzo anche in Champions League. E, a distanza di un mese, è arrivata anche l'ufficialità per quello che l'Atalanta, in un comunicato ufficiale, ha definito "un risultato incredibile, forse impensabile anche solo fino ad un paio d’anni fa".