Presente Josip Ilicic, presente Mattia Caldara nonostante l'imminente operazione e presenti tutti i nuovi acquisti. L'unico escluso è il difensore croato classe 2000 Bosko Sutalo. Questa la decisione dell'Atalanta, che ha consegnato alla Uefa la lista per la Champions League 2020-2021. La squadra di Gasperini, sorteggiata nel gruppo D con Liverpool, Ajax e Midtjylland, esordirà in casa dei danesi il prossimo 21 ottobre. Sorprende la scelta di inserire Caldara, che si sottoporrà a un intervento nei prossimi giorni dopo la lesione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Tempi di recupero che oscillano tra i 2 e i 3 mesi, ma evidentemente il club nerazzurro spera di recuperarlo per le ultime gare del girone.