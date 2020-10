Le 7 meraviglie del mercoledì di Champions. VIDEO

Sette perle hanno impreziosito il primo mercoledì di Champions: gol strepitosi sono stati messi a segno in particolare da Bayern Monaco e Atalanta, che si sono imposte a suon di poker. Ma anche Porto e Real Madrid, nelle rispettive sconfitte, hanno regalato reti magnifiche. E non perdetevi Szoboszlai... CHAMPIONS: RISULTATI, GOL E HIGHLIGHTS

Se queste sono le premesse, prepariamoci a goderci un'edizione di Champions League sensazionale. Tra i 27 gol del primo euro-mercoledì della stagione ne abbiamo scelti 7 che sono una vera e propria gioia per gli occhi. Ecco descrizione e video.

BAYERN-ATLETICO, IL CAPOLAVORO DI COMAN Ormai ha smesso di stupirci, ma davanti a tanta bellezza è giusto soffermarsi: Kingsley Coman al 72' di una partita intensa come Bayern-Atletico ha ancora la freschezza di scattare come una gazzella, puntare la porta di Obak, stordire con una serie di finte Felipe e Koke e mettere a segno il momentaneo 3-0. In questa rete c'è tutto il repertorio di un campione.

BAYERN-ATLETICO, LA SASSATA DI TOLISSO Anche i campioni d'Europa possono sbagliare un calcio di punizione. Succede al 66' del match contro i Colchoneros: Alaba tocca per Kimmich, sulla respinta di un uomo che si era staccato dalla barriera però arriva il lampo che non ti aspetti. Corentin Tolisso, disegnando questa traiettoria che fulmina Oblak, entra di diritto nella nostra top gol.

REAL-SHAKHTAR, MODRIC E' SEMPRE MODRIC Serata no per le merengues, che stanno vivendo un momento decisamente negativo anche in Liga. Nel ko a sorpresa contro lo Shakhtar Donetsk, però, si salva questa giocata del Pallone d'Oro 2018. Il croato riceve palla da Marcelo, si libera di un uomo e scarica un destro precisissimo all'incrocio dei pali da una distanza considerevole. Da vedere e rivedere.

MIDTJLLAND-ATALANTA, MIRANCHUK CALCIA DA FERMO: PALLA NEL 7 Li abbiamo aspettati, sperando di vederli al più presto insieme in campo. Siamo stati accontentati. Nella ripresa di Midtjylland-Atalanta Gasperini inserisce l'attaccante russo, reduce da un infortunio, e il genio sloveno che non tarda a inventare. Josip a tre minuti dal 90' attira due avversari sul vertice di destra dell'area di rigore, liberando Miranchuk che è posizionato sulla lunetta. Stop e tiro, da fermo, un sinistro delizioso da sedici metri e mezzo che va baciare il palo. Palla sotto l'incrocio, una meraviglia.

MIDTJYLLAND-ATALANTA, LA BOTTA DA FUORI DEL PAPU Quando l'Atalanta accerchia le difese avversarie con la sua manovra avvolgente c'è poco da fare: in questo caso Duvan Zapata, spalle alla porta, dal limite dell'area appoggia in dietro per il Papu. Il capitano della Dea lascia partire un bolide che si spegne sotto la traversa. Imprendibile.

MAN. CITY-PORTO, SPLENDIDA AZIONE DI LUIS DIAZ Il gol del momentaneo vantaggio del Porto a Manchester arriva con un'azione strepitosa di Luis Diaz, che da centrocampo disegna una parabola palla al piede e poi lascia partire un destro secco che non dà scampo a Ederson. Un colpo che non potrà essere cancellato dal risultato, poi ribaltato dai padroni di casa (3-1).