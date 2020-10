Contrattura all'adduttore per Alexis Sanchez

Sarebbe potuta essere la sua serata e, invece, Alexis Sanchez ha dovuto abbandonare la sfida tra Inter e Moenchengladbach (finita 2-2) al termine del primo tempo. L'attaccante ex Manchester United è stato sostituito da Lautaro Martinez per infortunio e l'Inter, attraverso il proprio profilo Twitter, ha comunicato le condizioni del giocatore. Il breve report medico parla di una contrattura all'adduttore destro che ha costretto l'attaccante a uscire anzitempo. Ovviamente le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni per verificare l'entità di questo problema muscolare in vista del match di campionato che l'Inter disputerà sabato alle 18 a Marassi contro il Genoa.