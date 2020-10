Shakhtar Donetsk-Inter, le probabili formazioni

La Champions League dell'Inter è iniziata con un pareggio contro il Borussia Moenchengladbach. Un 2-2 che ha lasciato l'amaro in bocca e che ora costringe i nerazzurri a ottenere un risultato positivo in Ucraina, contro lo Shakhtar Donetsk. Ad agosto l'ultimo confronto tra queste due squadre, con l'Inter che vinse per 5-0 ottenendo la qualificazione alla finalissima di Europa League poi persa contro il Siviglia. Conte ritrova lo Shakhtar in questa fase a gironi di Champions League, con l'obiettivo di tornare da Kiev con tre punti importanti in chiave qualificazione.