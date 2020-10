Champions, partite e curiosità sulla 2^ giornata

Champions League di nuovo in arrivo: spicca il big match fra Juventus e Barcellona. L'Inter in casa dello Shakhtar, l'Atalanta ospita l'Ajax, poi Brugge-Lazio: tutte le informazioni e le curiosità sulle 16 sfide della 2^ giornata della fase a gironi

Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco Solo due precedenti fra le due squadre, in Coppa Uefa 1995/96: 1-0 dei russi in casa dei bavaresi, 0-5 per il Bayern al ritorno. Lewandowski e compagni non perdono da 13 partite di Champions League. Atletico Madrid-Salisburgo

Colchoneros imbattuti nelle otto sfide disputate finora contro le austriache in competizioni europee. E l'Atletico ha perso una sola delle ultime 22 partite giocate in casa in Champions (1-2 contro il Chelsea, settembre 2017). Shakhtar Donetsk-Inter

Sarà la riedizione della semifinale dell'ultima Europa League, dove i nerazzurri si imposero con un netto 5-0. Ma è il primo incontro assoluto in Champions fra le due squadre (nei tre precedenti in altre competizioni, lo Shakhtar non ha mai battuto l'Inter). Borussia Moenchengladbach-Real Madrid

Scontri diretti in equilibrio fra le due formazioni: due pareggi e un successo per parte. Ma le tedesche sorridono al Real (6 vinte e 3 pari nelle ultime 9 gare), più di quanto le spagnole portino bene al Borussia (1 successo nelle ultime 11).

Porto-Olympiakos

leggi anche L'Ajax spaventa l'Atalanta: storico 13-0 al VVV Fattore campo decisivo fra portoghesi e greci: l'Olympiakos non ha mai vinto in casa del Porto e viceversa. E all'Estadio do Dragao, i biancoblù hanno una striscia aperta di cinque successi di fila in Champions.

Marsiglia-Manchester City

Prima sfida in Europa per Marsiglia e City. L'OM ha vinto una sola delle ultime 11 sfide contro avversarie inglesi, mentre la squadra di Guardiola ha ancora fresca nella memoria l'eliminazione per mano del Lione nell'ultima edizione.

Liverpool-Midtjylland

Il Midtjylland sarà la terza formazione danese nella storia ad affrontare i Reds, dopo Brondby e Odense. La squadra di Klopp invece ha vinto 18 delle ultime 25 sfide di Champions, pareggiandone 7: l'unico ko costò caro, lo scorso marzo contro l'Atletico.

Atalanta-Ajax

Nessun precedente tra le due squadre. Per i nerazzurri sarà anche il primo incontro in assoluto contro una formazione olandese in competizioni europee. L'ultima sfida dell'Ajax contro un'italiana è invece l'1-2 in casa della Juventus ai quarti di Champions 2018/19.

Krasnodar-Chelsea

Altra prima volta in assoluto. il Krasnodar, al debutto casalingo in Champions, è imbattuto nei due precedenti contro formazioni inglesi. Il Chelsea invece ha vinto cinque delle sei sfide contro le russe (con un ko).

Siviglia-Rennes

Tra Siviglia e Rennes è sfida inedita in una competizione europea. Francesi al debutto in trasferta in Champions League (1-1 all'esordio assoluto), con un singolare record: nessun pareggio nelle ultime 21 sfide fuori casa (5 vinte e 16 ko)

Borussia Dortmund-Zenit

L'unica partita della squadra di San Pietroburgo in casa del Borussia è stata la vittoria per 2-1 nel marzo 2014. Gialloneri chiamati a rialzarsi dopo il ko contro la Lazio: il Borussia ha perso le prime due in Champions solo nell'edizione 2017/18.

Brugge-Lazio

Match inedito fra belgi e biancocelesti. Il Brugge non vince contro un'italiana dal 2003 (1-0 al Milan), mentre la Lazio è reduce da cinque sconfitte consecutive in trasferta nelle sfide europee.