A Bergamo debutto casalingo in Champions per l'Atalanta che ospita l'Ajax. Gasperini sceglie Ilicic e Zapata in attacco, con Gomez a supporto. Ten Hag si schiera col suo 4-3-3 e il tridente Antony-Traoré-Neres, con Tadic spostato qualche metro più dietro. Il match è in diretta su Sky Sport Uno. Disponibile su Sky Go, anche in HD