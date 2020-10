Giornata ricca di sfide importanti in Champions League. L'Atletico cerca il riscatto contro il Salisburgo dopo il ko con il Bayern. Trasferta insidiosa per il City a Marsiglia mentre nel girone dell'Atalanta il Liverpool affronta il piccolo Midtjylland. Nel raggruppamento dell'Inter occhi puntati su Gladbach-Real Madrid. Si sfidano anche Porto e Olympiakos. Diretta su Sky Sport Diretta Gol alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

SHAKHTAR-INTER LIVE