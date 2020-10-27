Champions League, i risultati in diretta LIVE della seconda giornata
Giornata ricca di sfide importanti in Champions League. L'Atletico cerca il riscatto contro il Salisburgo dopo il ko con il Bayern. Trasferta insidiosa per il City a Marsiglia mentre nel girone dell'Atalanta il Liverpool affronta il piccolo Midtjylland. Nel raggruppamento dell'Inter occhi puntati su Gladbach-Real Madrid. Si sfidano anche Porto e Olympiakos. Diretta su Sky Sport Diretta Gol alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD
GRUPPO A
LOKOMOTIV MOSCA-BAYERN MONACO 1-2
13' Goretzka (B), 70' A. Miranchuk (L), 79' Kimmich (B)
LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3): Guihelerme; Zhivoglyadov, Murilo, Gorluka (46' Rajkovic), Rybus, Kulikov; Ignatyev (76' Zhemaletdinov), A. Miranchuk; Krychowiak, Smolov (75' Rybchinskiy), Ze Luis. All. Nikolic
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka (46' Martinez); Muller (46' Gnabry), Tolisso, Coman (69' Douglas Costa); Lewandosky. All. Flick
ATLETICO MADRID-SALISBURGO 0-0 LIVE
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Koke, Herrera, Llorente; Joao Felix, Suarez. All. Simeone
SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Mwepu, Camara, Junozovic, Szoboslai; Daka, Berisha. All. Marsch
GRUPPO B
SHAKHTAR-INTER 0-0
SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Khocholava (62' Matviyenko), Bondar, Korniienko; Maycon, Marcos Antonio; Teté, Marlos, Solomon; Dentinho (15' Taison). All. Castro
INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio (79' Darmian), De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal (79' Eriksen), Young (85' Pinamonti); Barella; Lukaku, Lautaro Martinez (72' Perisic). All. Conte
BORUSSIA MOENCHENGLADBACH-REAL MADRID 0-0 LIVE
GLADBACH (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann; Stindl; Thuram; Plea. All. Rose
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Asensio. All. Zidane
GRUPPO C
PORTO-OLYMPIACOS 0-0 LIVE
PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafa, Mbempa, Pepe, Sanusi; Uribe, Oliveira, Octavio; Corona, Diaz, Marega. All. Sergio.Coincecao
OLYMPIACOS (4-2-3-1): Sa, Rafinha, Semedo, Cisse, Holebas; MVila, Bouchulakis; Randjelovic, Valbuena, Masouras; El Arabi. All. Martins
MARSIGLIA-MANCHESTER CITY 0-0 LIVE
OLYMPIQUE MARSIGLIA( 3-4-1-2): Mandanda, Balerdi, Alvaro, Caleta- Car; Sakai Camara, Rongier, Amavi; Cuisance, Thuavin, Radoinc. All. Villas Boas
MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Dias, Zinchenko; Gundogan, Rodri, Ferran Torres; Foden, De Bruyne, Sterling. All. Guardiola
GRUPPO D
ATALANTA-AJAX 0-0 LIVE
ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini
AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Tadic, Gravenberch; Antony, Traoré, Neres All. Ten Hag
LIVERPOOL-MIDTJYLLAND 0-0 LIVE
LIVERPOOL (3-4-3): Alisson; Alexander- Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Henderson, Milaner; Shaqiri, Minamino, Jota; Origi. All. Klopp
MIDTJYLAND (4-2-3-1): Andersen; Anderson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Caljuste; Dryer, Sisto, Mabil; Kaba. All. Priske