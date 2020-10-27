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Champions League, i risultati in diretta LIVE della seconda giornata

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 Giornata ricca di sfide importanti in Champions League. L'Atletico cerca il riscatto contro il Salisburgo dopo il ko con il Bayern. Trasferta insidiosa per il City a Marsiglia mentre nel girone dell'Atalanta il Liverpool affronta il piccolo Midtjylland. Nel raggruppamento dell'Inter occhi puntati su Gladbach-Real Madrid. Si sfidano anche Porto e Olympiakos. Diretta su Sky Sport Diretta Gol alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

SHAKHTAR-INTER LIVE

GRUPPO A

LOKOMOTIV MOSCA-BAYERN MONACO 1-2

13' Goretzka (B), 70' A. Miranchuk (L), 79' Kimmich (B)

 

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3): Guihelerme; Zhivoglyadov, Murilo, Gorluka (46' Rajkovic), Rybus, Kulikov; Ignatyev (76' Zhemaletdinov), A. Miranchuk; Krychowiak, Smolov (75' Rybchinskiy), Ze Luis. All. Nikolic

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka (46' Martinez); Muller (46' Gnabry), Tolisso, Coman (69' Douglas Costa); Lewandosky. All. Flick

ATLETICO MADRID-SALISBURGO 0-0 LIVE

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Koke, Herrera, Llorente; Joao Felix, Suarez. All. Simeone

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Mwepu, Camara, Junozovic, Szoboslai; Daka, Berisha. All. Marsch

GRUPPO B

SHAKHTAR-INTER 0-0

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Khocholava (62' Matviyenko), Bondar, Korniienko; Maycon, Marcos Antonio; Teté, Marlos, Solomon; Dentinho (15' Taison). All. Castro

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio (79' Darmian), De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal (79' Eriksen), Young (85' Pinamonti); Barella; Lukaku, Lautaro Martinez (72' Perisic). All. Conte

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH-REAL MADRID 0-0 LIVE

GLADBACH (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann; Stindl; Thuram; Plea. All. Rose

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Asensio. All. Zidane

GRUPPO C

PORTO-OLYMPIACOS 0-0 LIVE

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafa, Mbempa, Pepe, Sanusi; Uribe, Oliveira, Octavio; Corona, Diaz, Marega. All. Sergio.Coincecao

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Sa, Rafinha, Semedo, Cisse, Holebas; MVila, Bouchulakis; Randjelovic, Valbuena, Masouras; El Arabi. All. Martins

MARSIGLIA-MANCHESTER CITY 0-0 LIVE

OLYMPIQUE MARSIGLIA( 3-4-1-2): Mandanda, Balerdi, Alvaro, Caleta- Car; Sakai Camara, Rongier, Amavi; Cuisance, Thuavin, Radoinc. All. Villas Boas

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Dias, Zinchenko; Gundogan, Rodri, Ferran Torres; Foden, De Bruyne, Sterling. All. Guardiola

GRUPPO D

ATALANTA-AJAX 0-0 LIVE

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini 

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Tadic, Gravenberch; Antony, Traoré, Neres All. Ten Hag

LIVERPOOL-MIDTJYLLAND 0-0 LIVE

LIVERPOOL (3-4-3): Alisson; Alexander- Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Henderson, Milaner; Shaqiri, Minamino, Jota; Origi. All. Klopp

MIDTJYLAND (4-2-3-1): Andersen; Anderson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Caljuste; Dryer, Sisto, Mabil; Kaba. All. Priske

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Shakhtar-Inter 0-0. Secondo pareggio di fila in Champions per i nerazzurri, fermati sullo 0-0 a Kiev dagli ucraini nel gruppo B. Sfortunata la squadra di Conte nel primo tempo: traverse colpite da Barella e Lukaku, che sfiora anche il gol di testa. Nella ripresa male Lautaro che si divora l'1-0 calciando fuori, impreciso pure Vidal. Sfuma ancora il successo per l'Inter che si porta a quota 2 punti nel girone. GOL E HIGHLIGHTS
- di Redazione SkySport24
LIVERPOOL-MIDTJYLLAND
Il Midtjylland sarà solo la terza squadra danese ad affrontare il Liverpool in competizioni europee, dopo l'Odense Boldklub nella Coppa dei Campioni 1983-84 e il Brøndby nella Coppa UEFA 1995-96.
- di Redazione SkySport24
LIVERPOOL-MIDTJYLLAND
Questa sarà la prima partita del Midtjylland in Champions League contro una squadra inglese: i danesi hanno incrociato squadre inglesi in sei precedenti occasioni in tutte le competizioni europee, vincendo tre volte (1 pareggio, 2 sconfitte).
- di Redazione SkySport24
LIVERPOOL-MIDTJYLLAND
Il Liverpool ha perso soltanto una delle ultime 26 gare interne in tutte le competizioni europee (18 vittorie, 7 pareggi), sebben questa sconfitta sia arrivata nell’ultimo match contro l’Atletico Madrid lo scorso marzo (2-3). I Reds non perdono due partite casalinghe di fila in Europa da dicembre 2009
- di Redazione SkySport24
LIVERPOOL-MIDTJYLLAND
Questa sarà la prima trasferta del Midtjylland in Champions League: ciascuna delle precedenti quattro squadre danesi ad aver partecipato alla competizione hanno perso il primo match esterno.
- di Redazione SkySport24
MARSIGLIA-MAN CITY
Manchester City e Marsiglia si affrontano per la prima volta in competizioni europee.
- di Redazione SkySport24
MARSIGLIA-MAN CITY
Il Manchester City ha vinto soltanto due delle precedenti sette partite di Champions League contro squadre francesi (2 pareggi, 3 sconfitte), restando a secco di successi nelle ultime quattro (1 pareggio, 3 sconfitte).
- di Redazione SkySport24
MARSIGLIA-MAN CITY
Il Marsiglia ha vinto soltanto una delle ultime 11 sfide di Champions League contro avversarie inglesi (2 pareggi, 8 sconfitte), perdendo quattro delle ultime cinque.
- di Redazione SkySport24
MARSIGLIA-MAN CITY
Il Marsiglia ha segnato solo cinque gol nelle ultime 12 partite contro avversarie inglesi in competizioni europee e mai più di uno in un singolo match nel parziale. L’ultima volta che la squadra francese ha realizzato più di una rete contro una formazione inglese è stata nel febbraio 2006, contro il Bolton Wanderers (2-1, Coppa Uefa).
- di Redazione SkySport24
PORTO-OLYMPIACOS
Porto e Olympiakos si sono affrontati in precedenza sei volte in tutte le competizioni europee, con la squadra portoghese che ha vinto due partite, entrambe in casa (1 pareggio, 3 sconfitte).
- di Redazione SkySport24
PORTO-OLYMPIACOS
Tutte le tre vittorie dell'Olympiakos contro il Porto sono arrivate in casa; in trasferta, invece, la squadra greca ne ha perse due e pareggiata una.
- di Redazione SkySport24
PORTO-OLYMPIACOS
Il Porto ha vinto quattro delle sei sfide casalinghe di Coppa dei Campioni/Champions League contro squadre greche (1 pareggio e 1 sconfitta), perdendo (0-1) quella contro il Panathinaikos nell'ottobre 1995.
- di Redazione SkySport24
PORTO-OLYMPIACOS
L'Olympiakos ha perso le ultime due partite contro squadre portoghesi in tutte le competizioni, ma mai tre di fila contro queste avversarie.
- di Redazione SkySport24
GLADBACH-REAL MADRID
Questo sarà il quinto incontro tra Borussia Mönchengladbach e Real Madrid in competizioni europee: fin qui un successo per parte e due pareggi.
- di Redazione SkySport24
GLADBACH-REAL MADRID
Il Real Madrid è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite contro squadre tedesche in competizioni europee (6 vittorie e 3 pareggi), a partire dalla sconfitta per 0-2 contro il Wolfsburg nell'aprile 2016. I Blancos non
- di Redazione SkySport24
GLADBACH-REAL MADRID
Il Borussia Mönchengladbach ha vinto solo una delle ultime 11 partite in competizioni contro squadre spagnole (2 pareggi e 8 sconfitte), successo per 4-2 contro il Siviglia a novembre 2015 in Champions League.
- di Redazione SkySport24
GLADBACH-REAL MADRID
Il Real Madrid non è riuscito a vincere nessuna delle due precedenti trasferte contro il Borussia Mönchengladbach (1 pareggio e 1 sconfitta) – l’ultima risale al novembre 1985, quando perse 1-5 negli ottavi di Coppa UEFA.
- di Redazione SkySport24
ATLETICO MADRID-SALISBURGO
L'Atlético Madrid ha perso le ultime due partite di Champions League (contro Lipsia e Bayern Monaco); non ha mai infilato una striscia di tre sconfitte di fila nel torneo.
- di Redazione SkySport24
ATLETICO MADRID-SALISBURGO
L'Atlético Madrid è imbattuto nelle otto sfide con squadre austriache in competizioni europee (7 vittorie e 1 pareggio) – le formazioni austriache sono infatti quelle affrontate di più dai colchoneros senza mai perdere.
- di Redazione SkySport24
ATLETICO MADRID-SALISBURGO
Il Salisburgo ha vinto l'ultima sfida europea contro squadre spagnole, successo per 2-1 contro la Real Sociedad nel febbraio 2018 (Europa League); non infila due successi di fila contro formazioni spagnole da dicembre 2009.
- di Redazione SkySport24
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