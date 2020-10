Una doppietta da record che lancia il Paris Saint-Germain in Champions League. Moise Kean sempre più protagonista nel club francese dove è arrivato in prestito negli ultimi giorni dello scorso calciomercato dall’Everton: con i due gol realizzati ai turchi del Basaksehir nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions, l’attaccante del Psg è diventato il più giovane italiano ad andare in rete alla prima da titolare in Champions League a 20 anni e 234 giorni, togliendo il primato a una leggenda come Alessandro Del Piero (20 anni 308 giorni).