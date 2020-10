Francia, lockdown da venerdì. Stretta in Germania

Francia: bar e ristoranti chiusi, aperte le fabbriche

I bar, i ristoranti e i "negozi non essenziali" chiuderanno in Francia a partire da venerdì prossimo nel quadro del lockdown nazionale che resterà in vigore almeno fino al primo dicembre: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron in tv. Il presidente ha spiegato che "i negozi definiti a primavera come non essenziali, in particolare bar e ristoranti, resteranno chiusi", ma "l'economia non deve né fermarsi, né crollare. Gli sportelli dei servizi pubblici resteranno aperti, come anche le fabbriche e le aziende agricole. Uffici e lavori pubblici continueranno a funzionare".