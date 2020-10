Caso chiuso tra Karim Benzema e Vinicius Junior. E' quanto racconta Marca dopo il colloquio tra Mendy e Benzema durante l'intervallo della gara di Champions persa contro il Gladbach, scovato da Telefoot, durante il quale i due giocatori si erano lamentati di qualcuno che "giocava contro". Il riferimento ipotizzato, perché durante lo scambio di battute tra i due giocatori non era mai stato pronunciato il nome dell'accusato, era Vinicius. Dunque, dopo al ricostruzione fatta da Telefoot, alla ripresa degli allenamenti del Real a Valdebebas gli occhi erano tutti puntati sui due. Nulla sembra essere cambiato nel loro rapporto: una chiacchierata per appurare la situazione, spiegata da Benzema, e un atteggiamento di chiarimento piuttosto pacato mostrato da Vinicius. Caso, dunque chiuso al Real, in un momento non particolarmente felice per la squadra che ha perso due gare di Champions League e affronterà l'Inter, nella prossima tornata europea, per restare in corsa per la qualificazione agli ottavi.

Come sempre, dopo il colloquio chiarificatore, Benzema si è prodigato nel dare consigli a Vinicius come spesso accade anche rispetto a molti altri compagni più giovani di lui. Il Real affronterà in casa l'Huesca sabato prossimo nell'ottava giornata della Liga