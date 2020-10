Un fitto colloquio tra l'attaccante francese e il connazionale Mendy durante l’intervallo del match contro il Borussia Moenchengladbach, scovato dalla trasmissione francese Telefoot e poi ripreso da quasi tutti in Francia e Spagna: "Non passargli il pallone, sta giocando contro di noi". Un riferimento al brasiliano Vinicius?

Il pareggio ottenuto nei minuti di recupero contro il Borussia Moenchengladbach nella gara della seconda giornata della fase a gironi di Champions League ha reso un po' meno amara la trasferta tedesca del Real Madrid, ma il momento della squadra di Zidane rimane complicatissimo. Non solo lo scarso rendimento nel gruppo B (appena 1 punto dopo le prime 2 giornate), l'atmosfera nello spogliatoio dei Blancos non è certamente delle migliori. La trasmissione tv francese Telefoot, infatti, ha svelato un colloquio avvenuto nell'intervallo in lingua francese tra Karim Benzema (poi autore nella ripresa del gol del parziale 2-1) e Benjamin Mendy, nel quale l'attaccante chiede espressamente al connazionale di non passare la palla a un compagno di squadra, verosimilmente Vinicius.