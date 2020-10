"Vent’anni" dei Måneskin colonna sonora del prossimo turno di Champions su Sky Sport

Dopo tre pareggi e una sconfitta rimediati nella seconda giornata di Champions, Inter, Atalanta, Juventus e Lazio hanno voglia di rivalsa e per farlo si affideranno anche alla genialità dei loro giovani campioni. Rivalsa e giovani, temi che si sposano perfettamente col nuovo singolo dei Måneskin, “Vent’anni”, lanciato venerdì 30 ottobre e disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

E’ il ritorno di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, a due anni di distanza dall’album di debutto “Il ballo della vita”. In mezzo 67 date sold out in Italia e in Europa, oltre a 14 dischi di platino e 5 dischi d’oro.

Con questo singolo la band, salita alla ribalta nel 2017 proprio su Sky grazie a XFactor, si rivolge alla propria generazione con una lettera aperta che è un messaggio carico di libertà e di voglia di lasciare il segno contro hating, apparenze, stereotipi e pregiudizi. “Ho scritto quello che io stesso avrei voluto sentirmi dire da qualcuno più adulto ora che ho vent’anni”, racconta Damiano.

Ad accompagnare l’uscita del brano, il fotografo Oliviero Toscani che firma la campagna di lancio ritraendo la band con un’immagine che vuole essere un messaggio forte, senza filtri: liberarsi dalle sovrastrutture ed essere autentici, se stessi, senza veli inutili.