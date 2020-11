Lukaku non è partito per Madrid: salta il Real

All'attaccante belga non è riuscito il recupero lampo per partecipare alla fondamentale gara di Champions League contro i blancos: Lukaku non è partito per la Spagna con i suoi compagni e salterà Real Madrid-Inter. Sanchez è tornato in gruppo, ballottaggio con Perisic per un posto in attacco al fianco di Lautaro Martinez

Romelu Lukaku ha provato fino alla fine a recuperare per la sfida di Madrid ma il belga, contro il Real di Zidane, non sarà della partita. L'Inter dovrà quindi rinunciare ancora una volta al suo centravanti, come già accaduto nella gara pareggiata per 2-2 a San Siro contro il Parma. Lukaku è stato fermato da un risentimento muscolare all'adduttore della coscia sinistra, emerso già alla fine della precedente partita di Champions contro lo Shakhtar Donetsk. Dopo l'annunciato forfait in campionato, l'attaccante ha provato una vera e propria corsa contro il tempo per recuperare per la fondamentale sfida di Madrid, ma senza successo. Lukaku è rimasto in Italia, non è partito per la Spagna con i suoi compagni. E, di conseguenza, salterà la sfida contro il Real.