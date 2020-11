Una partita decisiva, senza troppi giri di parole. Zinedine Zidane lo sa e non lo nasconde: alla vigilia della gara valida per la terza giornata del girone B di Champions League tra il suo Real Madrid e l'Inter, l’allenatore dei Blancos ha parlato della sfida come di un match da dentro o fuori. Contrariamente ai pronostici, infatti, Real e Inter sono in difficoltà e vanno in cerca di una svolta: i madrileni in particolare, dopo la sconfitta interna contro lo Shakhtar e il pareggio ottenuto in extremis contro il Borussia Moenchengladbach, non possono sbagliare. "Per noi questa partita vale come una finale - ha detto Zizou in conferenza stampa - e dunque la affronteremo come se lo fosse. L'Inter è una squadra forte, fisica e che gioca bene a calcio. Io mi aspetto che i miei giocatori diano tutto non solo contro l'Inter, ma nel torneo in generale. Adesso non penso al futuro, penso solo a vincere".