Vidal: "Col Real fondamentale per la stagione"

Il cileno sfida il Real Madrid: "Per noi è come una finale, vogliamo dimostrare sul campo di essere forti e di avere fame. Sarà una gara fondamentale per tutta la stagione. Ci dispiace giocare senza Lukaku, ma pensiamo ai giocatori che Conte farà scendere in campo e a fare una bella partita"

Una sfida dal profumo di 'Clàsico' per Arturo Vidal che, dopo pochi mesi dal suo addio al Barcellona, si ritrova di fronte il Real Madrid. Il cileno affronterà i blancos con la maglia dell'Inter, in una gara fondamentale per il percorso in Champions League di entrambe le squadre. Queste le parole di Vidal alla vigilia del match.



Che importanza ha questa sfida?

"Per noi è come una finale, per dimostrare sul campo che siamo forti. Dobbiamo far vedere che ci sono tanti giocatori con fame di vincere, quindi è una gara molto importante, non solo per la Champions ma per tutta la stagione".

Vi dispiace dover giocare questa gara senza Lukaku?

"Tanto, ma il calcio è così. Abbiamo giocato tante partite in pochi giorni, ma ora dobbiamo pensare ai giocatori che Conte deciderà di far giocare e fare una bella partita".