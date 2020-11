Immobile, Leiva e Strakosha saltano Zenit-Lazio

Immobile, Lucas Leiva e Stakosha non sono partiti col resto dei compagni per la trasferta di San Pietroburgo e dunque non saranno disponibili per la gara con lo Zenit. Nessuno dei tre giocatori però è infortunato visto che si erano allenati regolarmente questa mattina col resto del gruppo. Lo stop sarebbe legato ai vincoli regolamentari dell'Uefa da ricollegare ai tamponi per le gare di Champions. Immobile, dopo una lunga chiacchierata con Tare e Peruzzi, ha lasciato Formello invece di salire sul pullman della squadra diretto a Fiumicino. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della società, che in giornata aveva ricevuto l’esito dei tamponi Uefa.