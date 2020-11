Inzaghi: "Le mille difficoltà ci hanno compattato"

L'allenatore biancoceleste, che per la trasferta di Champions dovrà rinunciare a Strakosha, Leiva e Immobile, non nasconde l'importanza dell'incontro: "Doppio confronto sarà fondamentale per il discorso qualificazione. Siamo in difficoltà, ma la squadra è ancora più compatta". Zenit-Lazio, mercoledì alle ore 18.55 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Una sfida ancora più complicata per via delle assenze di Strakosha, Leiva e Immobile: la Lazio si prepara ad affrontare la terza gara del girone di Champions League contro lo Zenit in trasferta – mercoledì ore 18.55 su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet) – senza tre pedine fondamentali. "Ho difficoltà di rotazioni, però la squadra si è compattata, ha avuto una grandissima reazione. Nel post lockdown abbiamo avuto mille difficoltà e le abbiamo ancora, inutile nasconderci", le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport. L’allenatore della Lazio ha poi aggiunto: "I ragazzi si sono compattati insieme a tutti noi dello staff e stiamo cercando di fare prestazioni importanti sapendo che è ci attende una partita importantissima, poi domenica c’è la Juventus e poi avremo 15 giorni dove speriamo di recuperare tanti uomini".