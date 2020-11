Ci sarà anche Giorgio Chiellini fra i convocati della Juventus per la trasferta in Ungheria contro il Ferencvaros. E' questa la notizia dell'allenamento mattutino. Il capitano (curiosamente l'unico a scendere in campo in maniche corte) si è allenato assieme al gruppo e dunque tornerà al centro della difesa a tre con Bonucci e Danilo.