Ferencvaros-Juventus, dove vedere la partita in tv

Terza gara stagionale in Champions League per la Juventus, che fa visita al Ferencvaros: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo la vittoria all'esordio in Ucraina contro la Dinamo Kiev, la Juventus si è fermata perdendo in casa contro il Barcellona. Tre punti dopo due giornate di Champions League per i bianconeri, che ora puntano ad allungare sulle ultime due del girone e ad avvicinarsi verso l'obiettivo qualificazione. La squadra di Andrea Pirlo fa visita al Ferencvaros, formazione ungherese che, dopo il 5-1 subito al Camp Nou alla prima giornata, ha raccolto il primo punto pareggiando per 2-2 in casa contro la Dinamo Kiev.