Serata storica per il capitano dei Blancos, autore del provvisorio 2-0 contro l'Inter nella sfida vinta 3-2 dalla squadra di Zidane. Sergio Ramos raggiunge la tripla cifra di reti tra tutte le competizioni con la maglia del Real, bottino sensazionale per un difensore. Rigorista, sì, ma non solo: 55 dei suoi 100 gol sono arrivati proprio di testa REAL MADRID-INTER 3-2, GOL E HIGHLIGHTS

Minuto 33 della sfida all'Estadio Alfredo Di Stefano, dimora provvisoria del Real Madrid in attesa del ritorno al Bernabeu dopo i lavori di rinnovamento. Chi è di casa tra i Blancos non può che esserne il capitano, autore del provvisorio 2-0 all’Inter. Stacco di testa sul corner di Kroos, nulla da fare per Handanovic e tripla cifra di gol con il club dove gioca dal 2005. Un posto di diritto nella storia della società madrilena per Sergio Ramos, professione difensore eppure marcatore implacabile. Ben 100 le reti realizzate tra tutte le competizioni dal centrale classe 1986: per intenderci, lo stesso bottino accumulato da Fernando Morientes in 272 presenze con il Real. Ramos ne ha disputate 387 in più, ma attaccante non è. Un rigorista d'eccezione, vero, ma che la fetta più ampia della sua dote realizzativa l’ha registrata con un altro fondamentale.