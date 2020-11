Una brutta notizia per Zinedine Zidane e per tutto l'ambiente Real Madrid , che in vista delle prossime gare dovrà a fare a meno di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, infortunatosi durante la gara tra Spagna e Germania che lo ha visto abbandonare il campo al 42', ha riportato una lesione al bicipite femorale della gamba destra. A riportarloè il club spagnolo con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Sergio Ramos dallo staff medico del Real Madrid, gli è stato diagnosticato una lesione al bicipite femorale della gamba destra" .

Salta l'Inter in Champions e due gare di Liga

Ramos, dunque, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca (molto vicino all'ambiente madrileno) salterà sicuramente la gara di Liga contro il Villarreal in programma sabato, così come quella di Champions League contro l’Inter in agenda il 25 novembre a San Siro e quella di campionato contro l’Alaves di sabato 28 novembre. La speranza di Zidane è quella di recuperarlo per la gara contro lo Shakhtar Donetsk di martedì 1 dicembre, ma trattandosi di un problema muscolare i dubbi relativi alla data di rientro restano.