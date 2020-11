Scendendo in campo contro la Svizzera, il capitano della Spagna ha raggiunto un altro importante traguardo della carriera: in una serata in cui ha fallito due calci di rigore, è riuscito a staccare Gigi Buffon nella classifica per presenze all time con le maglie delle rispettive Nazionali ed è 1° tra gli europei. Ma per Ramos la corsa non si ferma qui, perché davanti ci sono altre posizioni da guadagnare. Ecco la graduatoria completa, stilata con i dati di Transfermarkt

NATIONS LEAGUE: I RISULTATI DEL SABATO