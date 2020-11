Il centrocampista nerazzurro ha svolto parte della seduta con i compagni. È sempre meno probabile invece che l’attaccante francese del Real Madrid sarà della partita, dopo che non si è allenato con la squadra nemmeno nell’ultima sessione

Dopo il successo ottenuto col Torino in campionato, l'Inter si prepara alla sfida decisiva col Real Madrid, che ha sconfitto i nerazzurri nella gara d'andata. Dall'infermeria arriva una buona notizia, perché Stefano Sensi è tornato ad allenarsi con la squadra. Il centrocampista, che si sta lasciando alle spalle un problema muscolare, ha svolto parte dal lavoro con i compagni, mentre per il resto della seduta si è allenato individualmente. Primi segnali di ripresa, dunque, verso un recupero completo. Finora Sensi ha collezionato soltanto tre presenze, nelle prime tre giornate di Serie A, contro Fiorentina, Benevento e Lazio per un totale di 110 minuti giocati.