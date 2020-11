Morata e Cuadrado, che scherzo a McKennie! VIDEO

Buon umore in casa bianconera alla vigilia della sfida di Champions contro gli ungheresi del Ferencvaros, ospiti dello Stadium. Tra i più "rilassati" Morata e Cuadrado che, durante la rifinitura, hanno giocato uno scherzetto all'americano McKennie, finito per terra tra le risate (anche social) dei compagni

Lui è il gatto, ed io la volpe... C'è un'aria serena alla Juventus, che sarà chiamata martedì sera allo Stadium al primo "match point" contro gli ungheresi del Ferencvaros per chiudere il discorso qualificazione in Champions, come richiesto espressamente da mister Andrea Pirlo. Nel frattempo, durante la consueta rifinitura della vigilia, Alvaro Morata e Juan Cuadrado si sono presi gioco di Weston McKennie, "messo in mezzo" dai due compagni e finito per terra... tra le risate generali dei bianconeri, che hanno anche condiviso il video sui loro profili social, texano compreso.