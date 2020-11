Conte: "Real? Una finale, nessuna via di scampo"

Conte alla vigilia della gara contro il Real Madrid: "Alla luce delle prime tre partite, per noi questa è una finale. Siamo costretti a fare risultato, non ci sono altre vie di scampo. Affrontiamo una grande squadra ma la gara d'andata ci ha dimostrato che possiamo farcela. C'è tanto da migliorare, bisogna fare un salto di qualità e non è detto che non accada. Bisogna migliorare un po' in tutto, a partire dall'attenzione e dalla cattiveria agonistica"

Ritorna la Champions League, per l'Inter un'altra gara importante a San Siro contro il Real Madrid. All'andata, in Spagna, una sconfitta per 3-2 con mille rimpianti per la squadra nerazzurra. Appena 2 punti nelle prime tre giornate, per l'Inter un po' una gara da dentro o fuori come dichiarato anche da Antonio Conte in conferenza stampa.

Come possiamo definire questa gara contro il Real Madrid

"Per noi rappresenta una finale, anche perché dopo la sconfitta all'andata e i due pareggi precedenti non abbiamo tante vie di scampo. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che sappiamo che passato recente ha in questa competizione. Ma c'è un risultato importante da raggiungere, sappiamo di poterci riuscire. L'abbiamo dimostrato all'andata, magari bisogna migliorare in determinate situazioni. Con umiltà e concentrazione dobbiamo vincere la partita".

L'Inter ha bisogno di qualche altro innesto per fare il salto di qualità?

"Il salto di qualità lo dobbiamo fare, anche perché ci si aspetta tantissimo da parte nostra. Ancora non lo abbiamo fatto, le chiacchiere stanno a zero e rimangono i fatti. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, iniziando da me, passando per giocatori e club. Se ciò ancora non è avvenuto, non significa che non avverrà ma significa che qualcosa va rivista".

Come mai non si riesce a giocare bene dall'inizio?

"Spesso e volentieri lo scorso anno partivamo col piglio giusto. Quest'anno abbiamo trovato squadre abbottonate e chiuse e in questi casi diventa difficile trovare il gol. Ci vuole più pazienza, per questo è aumentato il nostro possesso palla. Al tempo stesso, però, concediamo qualcosa di troppo, ma se dobbiamo essere competitivi dobbiamo migliorare in tutto, iniziando dall'attenzione e dalla cattiveria agonistica".