Champions: la situazione nei gironi delle italiane

La fase a gironi di Champions è arrivata al suo giro di boa. Le italiane sono tutte pienamente in corsa, con la Juve che può staccare il pass per gli ottavi già da questa giornata. È messa bene anche la Lazio, mentre l'Inter non può più permettersi passi falsi. Apertissima la strada verso la qualificazione dell'Atalanta. Ecco la situazione completa

Quante squadre italiane parteciperanno alla fase a eliminazione diretta della Champions? Difficile stabilirlo adesso, ma proviamo a riepilogare la loro situazione di classifica nei gironi e le sfide che le attendono per capire le combinazioni necessarie per strappare un pass per gli ottavi. Con tre giornate già in archivio, l'unica che ha la possibilità di qualificarsi già in questo turno è la Juventus, mentre le altre possono comunque tentare di dare lo scatto decisivo per superare la fase a gironi. Ecco la situazione per squadra.

La Juve si qualifica se... approfondimento Juve, scelte obbligate in difesa per Pirlo Come scritto, i bianconeri sono gli unici che possono avanzare agli ottavi già al termine di questa quarta giornata. Fin qui hanno raccolto 6 punti nel girone grazie al successo all'esordio in casa della Dinamo Kiev e al poker rifilato, nell'ultimo turno, al Ferencvaros. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Barça, primo a punteggio pieno. La squadra di Pirlo registra un vantaggio di cinque lunghezze su Dinamo e Ferencvaros, protagoniste di un pari per 2-2 nello scontro diretto in terra ungherese, e in virtù di questo divario può festeggiare la qualificazione stasera. Come? Battendo la formazione di Rebrov e sperando nel contemporaneo successo dei blaugrana ai danni degli ucraini. Con queste due ipotetiche vittorie, infatti, la Juve andrebbe a +8 sulle rivali e festeggerebbe il passaggio del turno con due partite di anticipo. A quel punto Cristiano Ronaldo e compagni potrebbero tentare, nei 180 minuti conclusivi della fase a gironi, una rimonta al 1° posto del Barcellona. La classifica del gruppo G Barcellona : 9 punti (differenza reti +7)

: 9 punti (differenza reti +7) JUVENTUS : 6 punti (dr +3)

: 6 punti (dr +3) Dinamo Kiev : 1 punto (dr -3)

: 1 punto (dr -3) Ferencvaros: 1 punto (-7)

Inter: le combinazioni per la qualificazione approfondimento Inter, Sensi in gruppo. Benzema non convocato È la situazione più ingarbugliata e, sicuramente, la strada più in salita tra le italiane. Il girone d'andata ha portato appena due punti in dote alla squadra di Conte, fermata sul pari sia dal Borussia Moenchengladbach (2-2 a San Siro nella gara inaugurale) che dallo Shakhtar Donetsk (0-0 in Ucraina), prima della sconfitta per 3-2 a Valdebebas contro il Real Madrid. Inutile sottolineare che nello scontro diretto contro i Blancos a San Siro, i nerazzurri si giocheranno una fetta di qualificazione: una sconfitta comprometterebbe la possibilità di passare il turno, mentre un'ipotetica vittoria cambierebbe completamente gli scenari del girone. Anche perché il Gladbach, dopo il pari in Italia, ha conquistato un altro punto con il Real e poi ha travolto lo Shakhtar in trasferta. Attualmente guida il raggruppamento con 5 punti, uno in più degli spagnoli e degli ucraini, protagonisti quest'ultimi di un clamoroso successo in casa dei madrileni. Vincendo le ultime tre gare, l'Inter sarebbe certa di qualificarsi, ma potrebbero bastare anche due vittorie in presenza di contemporanei pareggi nei match degli avversari o di loro percorsi netti (ad esempio i nerazzurri che battono i tedeschi e lo Shakhtar, e il Real che vince tutte e 3 le sue partite). A oggi le combinazioni per qualificarsi sono davvero tantissime ed è prematuro fare calcoli. La classifica del girone B Borussia Moenchengladbach : 5 punti (differenza reti +6)

: 5 punti (differenza reti +6) Shakhtar Donetsk : 4 punti (dr -5)*

: 4 punti (dr -5)* Real Madrid : 4 punti (dr 0)

: 4 punti (dr 0) INTER: 2 punti (dr -1) *avanti in classifica rispetto al Real in virtù della vittoria nello scontro diretto (3-2)

Lazio, qualificazione ancora lontana approfondimento Lazio-Zenit, Inzaghi spera di recuperare tutti Dopo la Juve, i biancocelesti sono quelli messi meglio per volare agli ottavi, ma la strada è ancora lunga. Unica tra le italiane ancora imbattuta in Champions, la squadra di Simone Inzaghi ha cominciato alla grande battendo in casa il Borussia Dortmund, pareggiando poi per 1-1 le successive due gare in trasferta contro Bruges e Zenit. I tedeschi, dopo il ko all'esordio, hanno vinto in scioltezza gli altri due match, mentre lo scontro diretto tra il club belga e quello russo è terminato con un 2-1 a favore dei ragazzi di Clement. Battendo la squadra di San Pietroburgo all'Olimpico, la Lazio compierebbe un passo fondamentale verso la qualificazione che, allo stesso tempo, eliminerebbe aritmeticamente lo Zenit. A quel punto la corsa sarebbe a tre e, un contemporaneo successo del Borussia sul Bruges, metterebbe i biancocelesti nella condizione ideale per la fine del girone: con un ipotetico +4 sul terzo posto, infatti, basterebbe loro vincere in Germania o ottenere almeno un pari nella gara conclusiva in Belgio per staccare il pass. La classifica del gruppo F Borussia Dortmund : 6 punti (differenza reti +3)

: 6 punti (differenza reti +3) LAZIO : 5 punti (dr +2)

: 5 punti (dr +2) Bruges : 4 punti (dr -2)

: 4 punti (dr -2) Zenit: 1 punto (dr -3)