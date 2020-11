"Paulo è in crescita, ma deve andare oltre la sua soglia anche durante gli allenamenti per trovare la forma migliore". Andrea Pirlo ha commentato così nello studio post Champions a Sky Sport la prova di Dybala contro il Ferencvaros. Ma nessuna bocciatura per Dybala: Pirlo ha infatti sottolineato come il momento del numero 10 sia dovuto ai problemi fisici che lo hanno colpito. Nel VIDEO l'analisi di Cambiasso, Capello, Condò e Costacurta.

PIRLO: "DYBALA NON BENISSIMO, MA È IN CRESCITA"