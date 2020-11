La Juventus conquista la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni d'anticipo, ma non convince. La vittoria sul Ferencvaros arriva infatti soltanto nei minuti di recupero, grazie alla quinta rete europea in questa stagione per Alvaro Morata. Andrea Pirlo, intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport, analizza così la prestazione dei bianconeri: "L'obiettivo era quello di entrare con un altro atteggiamento, ma quando si giocano queste partite apparentemente semplici si rischia di andare incontro a delle difficoltà. Siamo stati un po' superficiali e siamo stati poi costretti a rincorrere. Non abbiamo fatto bene la prima pressione come avevamo preparato. E' normale non avere sempre la stessa intensità per molte partite, ma siamo stati bravi a non subire ripartenze. Nel secondo tempo ci siamo sistemati e abbiamo fatto meglio. Mi aspettavo di più, ma era una partita difficile contro un avversario che si è chiuso molto. Il ritmo della palla non era molto alto e per loro è stato più semplice scalare da destra a sinistra".