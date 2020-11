Gasperini: "Non sottovalutiamo il Midtjylland"

L'allenatore nerazzurro a Sky Sport: "Non abbiamo mai sottovalutato una partita e sicuramente non lo faremo in Champions League. Il Midtjylland ha 0 punti, ma ha messo in difficoltà Ajax e Liverpool ed è una squadra preparata dal punto di vista atletico. Giocare ogni 3 giorni è difficile, ma contro il Verona abbiamo fatto bene per un'ora. Scudetto? Non possiamo partire per vincere, per noi già essere nell'élite del calcio è un grande risultato"

Dopo la bella vittoria di Anfield in Champions League, l'Atalanta è caduta in casa contro l'Hellas Verona in campionato. Ora si torna a giocare in Europa, con i nerazzurri impegnati in casa contro il Midtjylland. Gara da vincere per continuare a sognare la qualificazione agli ottavi di finale. Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport alla vigilia di questa sfida.

C'è il rischio di sottovalutare l'avversario?

"No, non è mai successo e non accadrà in una partita di Champions League. Questa squadra non ha fatto punti, ma ha messo in difficoltà sia l'Ajax che il Liverpool. Troveremo un avversario pronto dal punto di vista atletico. Le partite sono sempre difficili in campionato, figuriamoci in Champions".

Quanto è difficile passare da un impegno all'altro in pochi giorni?

"Con il Verona le cose sono andate meno bene, ma la prova è stata convincente per almeno un'ora. Si possono pensare tante cose. Dopo il lockdown giocavamo tutti ogni tre giorni, ora solo noi che abbiamo le coppe. Stiamo giocando tutte le settimane con questo continuità, questo ti può togliere qualcosa in quanto ad energie. Poi non c'è il pubblico, questo è un altro elemento. Contro Spezia e Verona abbiamo perso l'opportunità di dare continuità alla classifica, ora non è male ma potevamo stare più in alto. Ci sono stati anche degli episodi sfavorevoli".